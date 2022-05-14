أجرى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، اتصالا هاتفيا صباح اليوم، بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي نقل خلاله تعازي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وتعازي سموه وتعازي الحكومة والشعب الكويتي لسموه وللأسرة الكريمة وللشعب الإماراتي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم سموه والأسرة الكريمة والشعب الإماراتي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء وأن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة ويحقق لها كل التقدم والازدهار.