اعتبر الاتحاد البرلماني العربي اليوم السبت، وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الراحل خسارة فادحة لرمز من رموز التسامح والحكمة والعطاء.

ووصف في بيان الشيخ خليفة ب"القائد الذي كان خير خلف لخير سلف حيث ملأ سجلات العطاء ببصماتهِ الخيرة وآثاره النيرة وإسهاماته وتفانيه الدائم لإرساء دعائم الدولة العصرية".

ولفت الى دوره في تحقيق النهضة والتقدم لدولة الامارات ونشر قيم التسامح والحوار والمحبة في جميع ربوعها وجعلها "نموذجا حيا للرفعة والريادة والتميز".

واشار الاتحاد الى "تفاني سموه المعهود بالعطاء والإنجازات النبيلة وكل ما يحقق السؤدد والرفعة للأمة العربية والإسلامية والدفاع عن شعوبها وقضاياها".