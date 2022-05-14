بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع لسموه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة سائلا سموه المولى عز وجل أن يسدد خطاه لمواصلة قيادة واستكمال مسيرة الخير والنماء التي تشهدها الإمارات العربية المتحدة والتي أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، مؤكدا سموه بأنه قد فقد أخا عزيزا جمعته به أواصر الأخوة والمودة كما فقدت دولة الإمارات العربية المتحدة والشعب الإماراتي الشقيق والأسرة الخليجية والعالمين العربي والإسلامي قائدا عظيما سخر حياته لخدمة وطنه وشعبه وقضايا أمته العربية والإسهام بجهوده المقدرة لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة مشيدا سموه بالعلاقات التاريخية الراسخة والحميمة التي تربط الأسرتين الكريمتين والبلدين والشعبين الشقيقين.

متمنيا لسموه وافر الصحة ودوام العافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع لسموه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، متمنياً لسموه كل التوفيق والسداد لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة ومتمنياً لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة.

كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.