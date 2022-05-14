غادر ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويرافق سموه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الأحمد ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله والشيخ ثامر العلي ووزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر والمستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د. باسل الصباح.

وكان في وداع سموه على أرض المطار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد النواف ورئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل.