عبدالعزيز الفضلي

تأكيداً لما نشرته "الأنباء" امس، اعلنت وزارة التربية عن تأجيل الاختبارات المقرر لها يوم الاحد الى بعد غد الاثنين.

جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته الوزارة قالت فيه: " في ضوء اجراءات وزارة التربية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2022 بشأن تعطيل العمل حدادا على وفاة المغفور له بإذن الله تعالى رئيس دولة الامارات الشقيقة صاحب السمو

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تعلن وزارة التربية عن تعطيل العمل يوم الأحد الموافق 15 مايو في المدارس الحكومية والخاصة وديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية على أن يبدأ الدوام الرسمي المعتاد يوم الاثنين الموافق 16 / 5 / 2022.

وتنوه الوزارة إلى ترحيل اي اختبارات كانت مقررة ليوم الأحد الى يوم الاثنين الموافق 16 مايو 2022م على أن تلتزم الإدارات المدرسية في جميع المراحل التعليمية بالدليل الإرشادي الخاص بنظام المجموعات.