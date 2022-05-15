تمكن رجال ادارة الإطفاء والانقاذ البحري ظهر امس من العثور على مواطنين اثنين عالقين في علامة مائية بجون الكويت بعد غرق قاربهما المطاطي، وقالت قوة الاطفاء ة ان بلاغا ورد الى ادارة العمليات المركزية يفيد بغرق قارب مطاطي كان يستقله مواطنان، وعلى اثره تم توجيه الزوارق من مركز الشويخ للإطفاء والانقاذ البحري وعثر عليهما في جون الكويت وكانا بحالة اعياء.



هذا وشاركت في عملية البحث عن المفقودين زوارق خفر السواحل ودوريات الأمن العام عن طريق البر، فيما قام زورق الإطفاء بنقلهما الى ميناء الدوحة وتم تسليمهما للطوارئ الطبية.