الكورتيزول وعلاقته بحرق دهون البطن



تلتف الدهون الحشوية (دهون البطن) حول الأعضاء الداخلية، وهو ما يجعلها خطيرة على الصحة، ويصعب التخلص منها. ومن الطبيعي تماما وجود طبقة دهنية حول منطقة الوسط.

لكن الخبراء يقولون إنه إذا كنت تحمل دهونا إضافية عند الخصر، فقد تعرض نفسك لخطر مشكلات صحية، مثل الأمراض المزمنة.



ويمكن فقدان دهون البطن إلى حد كبير عند فقدان الوزن بشكل عام في الجسم.

ويوضح الخبراء، أنه بغض النظر عن عدد تمرينات البطن التي تقوم بها، فمن غير الممكن التخلص من دهون البطن دون اتباع نهج شامل لوزنك.



ولكن إذا كنت تفعل كل الأساليب الصحيحة، بما في ذلك تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة، على سبيل المثال، وما زلت لا ترى النتائج المرجوة، فربما تنقصك إحدى الحيل الأساسية.

وتوضح بيبا كامبل، أخصائية التغذية في جيرسي، أن تعلم إدارة الإجهاد أمر حيوي في التخلص من دهون البطن، قائلة: «شيئان كبيران أبحث عنهما مع العملاء الجدد الذين يعانون من دهون البطن وهما الكورتيزول والإنسولين».



ويعرف الكورتيزول بأنه «هرمون التوتر» الرئيسي، على الرغم من أن له عددا من الأدوار المهمة في جميع أنحاء الجسم.

وخلال الأوقات العصيبة، يتم تحرير الكورتيزول. في حين أن الارتفاعات الصغيرة أمر طبيعي، إلا أن مستويات الكورتيزول المرتفعة المزمنة قد تصبح مشكلة.



وأثبتت الأبحاث أنه يعزز الإفراط في تناول الطعام ويزيد الشهية، خاصة الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية. وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن وكذلك القلق والصداع ومشاكل النوم وأكثر من ذلك.

ويرتبط ارتفاع الكورتيزول أيضا بمقاومة الإنسولين، وهو هرمون حيوي آخر، يرتفع استجابة للتوتر أو الأكل. ويخبر الخلايا بامتصاص السكر لاستخدامه كطاقة.



وأضافت بيبا: «مقاومة الإنسولين تحدث عندما لا تستجيب الخلايا للإنسولين، لذلك لا يتم دفع السكر إلى الخلايا، وبدلا من ذلك يتم تخزينه على شكل دهون، بشكل أساسي على شكل دهون في البطن». والآثار الجانبية الأخرى لمقاومة الإنسولين هي الجوع والرغبة الشديدة في الكربوهيدرات، ما يزيد من تفاقم المشكلة.



إذن ما الحل؟ تقول بيبا إنه يمكننا استهداف دهون البطن «من خلال معالجة الأسباب الجذرية مثل إدارة الإجهاد وتقليل الكربوهيدرات». وأوصت بشكل خاص بتقليل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من نسبة السكر في الدم (GI)، لأنها تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم.



عن «ذي صن»