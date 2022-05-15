في حال استمرت الكويت بحرق النفط بالوتيرة الحالية للحصول على الطاقة فإنها ستصبح غير صالحة للسكن مع نهاية القرن

محمود عيسى



ذكر موقع متخصص في رصد المسؤولية الاجتماعية للشركات إن الكويت البالغ تعداد سكانها 4.3 ملايين نسمة تحتل المركز الثاني عالميا من حيث «حصة الفرد» في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وبواقع 23.49 طنا متريا للفرد، أي ثلاثة أضعاف مثيله في الصين.



وفي صيف عام 2021، سجلت الكويت درجات حرارة تجاوزت 50 درجة مئوية، وتوقع العلماء وفقا لما نقلته محطة «ان بي سي نيوز» التلفزيونية أنه إذا استمرت الكويت في حرق النفط بالوتيرة الحالية للحصول على الطاقة والاستمرار في سلوكيات أخرى غير صديقة للبيئة، فإن البلاد ستصبح غير صالحة للسكن وحياة الإنسان بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين.



وقال موقع «سي إس آر جورنال» إن قطر تحتل المركز الأول عالميا، وتعتبر أكبر مصدر لانبعاث ثاني أكسيد الكربون للفرد في العالم، حيث تبلغ حصة الفرد من هذه الانبعاثات 37.05 طنا من اجل سكان يزيد تعدادهم قليلا عن مليوني شخص. وتتجاوز هذه الحصة ضعف المعدل القومي المماثل في الولايات المتحدة، وقد بلغت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ذروتها في عام 2005 وفقا للبنك الدولي عندما ارتفعت الانبعاثات الى 47.7 طنا متريا.



وقد بلغت التركزات في الهواء في العاصمة القطرية (الدوحة)، التي يقطنها 80% من سكان البلاد، مستوى أعلى بسبع مرات من توصيات منظمة الصحة العالمية، وفيما يلي بقية المراكز حسب موقع «سي إس آر جورنال»:



3 ـ المملكة العربية السعودية: التي يبلغ عدد سكانها 34 مليون نسمة، وهي أكبر دولة في الشرق الأوسط مسؤولة عن متوسط 19.39 طنا متريا من ثاني أكسيد الكربون للفرد، وتأتي هذه النسبة المرتفعة نتيجة تأثير قطاع النفط في المملكة ـ أكبر دولة مصدرة للنفط في منظمة أوپيك ـ على البلاد بدءا من تلوث الهواء ومرورا بتسرب النفط إلى الاستخدام غير الفعال للطاقة، وتعد إزالة الغابات والتصحر من الصعوبات الأخرى التي تتعامل معها المملكة.



4 ـ كندا: بحجم انبعاثات يبلغ معدله 16.85 طنا من ثاني أكسيد الكربون للفرد من سكانها البالغ عددهم 38 مليون نسمة تتفوق كندا على جارتها الجنوبية، وتقول البيانات الحكومة الكندية إن معظم الانبعاثات يأتي من النفط والغاز والنقل.



5 ـ الولايات المتحدة الأميركية: قال الموقع انه وفقا لما يسمى مشروع الكربون العالمي، تعتبر الولايات المتحدة مسؤولة عن 15% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، حيث تبلغ حصة الفرد الواحد 15.74 طنا، وتستحوذ الصناعة والنقل وتوليد الكهرباء على الغالبية العظمى من الانبعاثات برغم تقليص الحكومة الاعتماد على الفحم في السنوات الأخيرة، إلا أن النفط الخام لا يزال مصدرا رئيسيا للطاقة، وحيث بلغ إجمالي ما أطلقته 4.7 مليارات طن متري من ثاني أكسيد الكربون في عام 2019، فإنها تحتل مركز ثاني أكبر مصدر لانبعاث ثاني أكسيد الكربون في العالم، بعد الصين.



6 ـ ألمانيا: تنتج ألمانيا الاتحادية، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 82 مليون نسمة، أكبر نسبة من ثاني أكسيد الكربون للفرد في أوروبا، وتبلغ حصة الفرد 9.7 أطنان مترية.



7 ـ الصين: وفقا للأمم المتحدة، فإن سكان جمهورية الصين الشعبية البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة يولدون في المتوسط 7.72 أطنان من ثاني أكسيد الكربون للفرد، وتقول بيانات مشروع الكربون العالمي ان هذا العملاق الآسيوي مسؤول عن 24% من إجمالي انبعاثات الكربون العالمية، وإن أكبر مصدر لهذه الانبعاثات في البلاد هو الوقود الأحفوري، وخاصة الفحم.



8 ـ إسبانيا: مع إنتاج 6.09 أطنان من ثاني أكسيد الكربون لكل شخص في هذه الدولة الواقعة في جنوب أوروبا، فقد تجاوزت إسبانيا وسكانها البالغ عددهم 47 مليون نسمة فرنسا لتحتل المرتبة الثامنة.



9 ـ فرنسا: وفقا لتقرير الأمم المتحدة، تعد فرنسا أول دولة من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي ترد في القائمة، لكنها بعيدة عن المرتبة الأخيرة، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها 5.02 أطنان مترية، وتعد فرنسا حاليا أكبر مستهلك للطاقة النووية في العالم بالنسبة للفرد، حيث تمثل 70% من إنتاج البلاد من الكهرباء.



10 ـ تايلند: بلغ عدد سكان هذه المملكة الواقعة في جنوب شرق آسيا أكثر من 70 مليون نسمة وينبعث منها ما معدله 4.05 أطنان من ثاني أكسيد الكربون للفرد، ما يجعلها عاشر أكثر الدول تلويثا على كوكب الأرض.



وختم الموقع بالقول بأن الهند تعتبر واحدة من أكبر ثلاث دول ملوثة للهواء في العالم، وقد أدى ذلك إلى تصاعد الضغط العالمي عليها لتقليل انبعاثاتها، ومع أن نصيب الفرد من الانبعاثات في الهند ليس من بين أعلى المعدلات، إلا أنه يسهم في كمية كبيرة من الانبعاثات.