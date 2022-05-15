أعلن بنك برقان عن أسماء العشرين فائزا في السحب الشهري لحساب كنز، والذين سيحصل كل منهم على جائزة نقدية بقيمة 1000 دينار، يدخل هذا السحب كل عملاء حساب كنز الذين يحافظون على رصيد أدنى قدره 200 دينار لمدة أسبوع على الأقل قبل تاريخ السحب، وتزداد فرصهم في الفوز كلما ازدادت إيداعاتهم في الحساب، وفيما يلي أسماء الفائزين:



فاطمة جعفر معرفي، مها عبدالمحسن حسن، حمد عبدالله العتيقي، اكرم يوسف، محمد جواد محي، داليا عبدالمجيد الغربللي، خالد أحمد عباس العجمي، جراح حمد الظفيري، أحمد طارق عرب، هاشم سيد زارعى، دلال بدر البدر، هاشم الرفاعي، فيحاء عليان، ياسمين انور الحماطى، محمد علي العلي، صفيه ميرزا امين، فؤاد انيس روح، منى عبدالكريم المعراج، رامجان علي يوسف، غسان محمد زين، كيشوري سيندهور.



ويقدم بنك برقان بالإضافة إلى السحب الشهري سحبا ربع سنوي يمنح الفرصة للفوز بمبلغ 25 ألف دينار، وجائزة نصف سنوية بقيمة 350 ألف دينار، وجائزة سنوية كبرى بقيمة 1.5 مليون دينار.



ويوفر حساب كنز أيضا فرصا أكبر لـ 29 عميلا سنويا للفوز بجائزة السحب الخاص بالفروع، والتي تبلغ قيمتها 5000 دينار. وحساب كنز متاح لأي فرد ويمكن فتحه بالدينار الكويتي أو بالعملات الرئيسية (الدولار الأميركي واليورو والناتج المحلي الإجمالي) بإيداع 200 دينار كحد أدنى.