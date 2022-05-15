أعلنت إنوفست عن نتائجها المالية لفترة الربع الأول من عام 2022، حيث سجلت المجموعة صافي ربح لمساهمي الشركة الأم بلغ 1.29 مليون دولار مقارنة بخسارة قدرها 74 ألف دولار للفترة نفسها من عام 2021. وعليه، بلغ النصيب الأساسي من صافي ربح للسهم الواحد 0.43 سنت مقارنة بخسارة وقدرها (0.02) سنت للربع الأول من عام 2021، حيث تعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى الزيادة في الإيرادات من الاستثمارات العقارية والرسوم من الإدارة والخدمات الأخرى.



وقالت الشركة في بيان صحافي، إن إجمالي حقوق مساهمي الشركة الأم بلغ 144.38 مليون دولار للسنة الحالية مقارنة بـ 143.09 مليون دولار بنهاية عام 2021، أما إجمالي الأصول الموحدة فقد شهد زيادة طفيفة خلال الفترة نفسها لتصل إلى 245.75 مليون دولار مقارنة بـ 243.48 مليون دولار بنهاية عام 2021 لتشكل السيولة النقدية منها ما نسبته 11% لتصل إلى 26.38 مليون دولار.



وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة إنوفست م.محمد الشلفان «بدأنا هذا العام من أرضية صلبة لتحقيق عدد من الأهداف المخطط لها خلال الربع الأول من السنة. وفقا لاستراتيجيتنا الجديدة، أخذت المجموعة الخطوات التمهيدية لتفعيل قطاع التطوير العقاري وبناء الشراكات الاستراتيجية من خلال إعادة إحياء شركة الخليج للتعمير«تعمير»، والتي تعد ذراع مجموعة إنوفست للتطوير العقاري».



من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لشركة إنوفست، ياسر الجار بقوله: «يسعدنا أن نرى مواصلة مجموعة انوفست في تحقيق الربحية للسنة السابعة على التوالي، مما يعزز قوة استراتيجيتنا وتحسين جودة محفظتنا الاستثمارية. في سياق أحدث استثماراتنا، واصلت شركة مجموعة الصناعات المتطورة في الكويت المتخصصة في صناعة الأخشاب البلاستيكية تسجيلها أداء متميزا متجاوزة الأرقام التقديرية خلال الربع الأول من السنة الحالية مما يبشر بمستقبل واعد لهذا الاستثمار».