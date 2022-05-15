أحمد مغربي



قال مصدر مسؤول لـ «الأنباء»، ان القطاع النفطي يستعد لبدء تشغيل مصفاة الزور بحلول شهر ديسمبر 2022، حيث من المقرر ان تدخل المصفاة الأولى من المشروع حيز التشغيل قريبا.



وذكر المصدر أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) تستعد لهذا الحدث التاريخي من الآن، حيث ان مصفاة الزور تعتبر واحدة من أكبر المصافي على مستوى العالم بطاقة تكريرية يومية تبلغ 615 ألف برميل، والمصفاة عبارة عن 3 مصاف يتم بناؤها دفعة واحدة، إذ إن كل مصفاة مصغرة تحتوي على وحدة التقطير الجوي، ووحدة إزالة الكبريت من الزيت المتبقي، ووحدة المعالجة الهيدروجينية للديزل والنافثا والكيروسين، وهو ما يجعلها أكبر مجمع في العالم لوحدات إزالة الكبريت. وتوفر مصفاة الزور إمداد محطات الكهرباء في البلاد بنحو 225 ألف برميل يوميا من زيت الوقود البيئي، وإنتاج 340 ألف برميل يوميا من المنتجات النفطية عالية الجودة.