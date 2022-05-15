أدلى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بصوته برفقة أسرته، في الانتخابات النيابية وذلك في المقر الانتخابي له بمركز التل في المدرسة الرسمية في طرابلس.

وقال ميقاتي بعد الإدلاء بصوته، إن الدولة بكل أجهزتها مستنفرة لإنجاز هذا الاستحقاق الديمقراطي، موضحا أن الأمور تسير على ما يرام، وأن نسبة الاقتراع الصباحية جيدة، مؤكداً على أهمية توفير الكهرباء في مراكز الاقتراع خلال الليل.

ودعا ميقاتي اللبنانيين إلى اختيار الأفضل ومن يرونه مناسبا، مؤكدا أن الدولة استعدت لهذا الاستحقاق وجندت مائة ألف عنصر لإجراء الانتخابات، مثنيا على كل الجهود التي بذلت وستبذل من القضاة والموظفين والأمنيين، راجيا أن تحمل الأيام المقبلة الخير للبنان.