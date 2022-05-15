صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور محمد عبداللطيف الفارس بما يلي:

رحب مجلس الوزراء بانتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، منوها بأن هذا الإجراء يعكس صلابة وتلاحم أعضاء الاتحاد وأبناء الشعب الإماراتي الشقيق بما يجسده من حرص على استمرار النهج الحكيم الذي سار عليه الراحل الشيخ زايد آل نهيان رحمه الله واستمر على خطاه الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراه.

كما أكد مجلس الوزراء ثقته الكاملة بقدرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على مواصلة المسيرة المباركة لدولة الإمارات على طريق التقدم والازدهار واستكمال دورها البارز بما عرف عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من حكمة وخبرة والتزام بالقيم والثوابت المبدئية الأصيلة التي تميز النهج القويم الذي تسير عليه دولة الإمارات الشقيقة منذ نشأتها.

سائلا المولى العزيز القدير أن يمده بعونه وتوفيقه ويسدد على طريق الخير خطاه لكل ما فيه مصلحة الشعب الإماراتي الشقيق والأمتين العربية والإسلامية.