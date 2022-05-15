ناشدت القنصلية العامة للكويت في نيويورك الطلبة والمواطنين الابتعاد عن موقع حادث إطلاق النار الذي وقع مساء أمس السبت في مدينة بوفالو بولاية نيويورك الامريكية والذي راح ضحيته 13 شخصاً بين قتلى وجرحى.

وطالبت القنصلية الالتزام بالتعليمات التي تصدرها السلطات المحلية بهذا الخصوص.

وفيما أكدت القنصلية أنها تتابع عن كثب مع السلطات المحلية حيثيات الحادث، طمأنت بأنها لم تتلق أية معلومات حول تعرض أي من مواطنيها لضرر في هذا الحادث.

ودعت الطلبة والمواطنين الى التواصل معها في حال حدوث اي طارئ على مدار الساعة عبر هاتف الطوارئ التابع لها على الرقم 19172426688+.