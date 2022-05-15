العتيبي: إنجاز يضاف إلى سجل دولة الكويت مركز العمل الإنساني



حصلت نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي على جائزة القيادة المجتمعية الخليجية المعطاءة (عطاء) لعام 2022، وذلك خلال القمة الخليجية للعمل الإنساني 2022، التي أقيمت ضمن فعاليات حفل الدورة السادسة لجائزة العمل الإنساني لدول مجلس التعاون الخليجي، لمناقشة الابتكار والتحول الذكي وتأثيراتهما في تطوير العمل الإنساني التي أقيمت تحت رعاية وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر الصباح، وجرى تنظيمها من قبل الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لنماء الخيرية سعد مرزوق العتيبي: إن الجائزة إنجاز يضاف إلى سجل دولة الكويت الإنساني الحافل بالعديد من الإنجازات باعتبارها مركز العمل الإنساني، كما يؤكد عطاءها غير المحدود في مجال العمل الإنساني والخيري.

وبين العتيبي أن حصول نماء على جائزة القيادة المجتمعية الخليجية المعطاءة (عطاء) لعام 2022 يؤكد أن نماء الخيرية تميزت في عملها الإنساني، وحرصت على الارتقاء بمستوى الخدمة التي تقدم للمتبرعين والمستفيدين، من خلال تحقيق رضا الداعم والمستفيد، مع الاعتماد على التكنولوجيا في عملها، الأمر الذي يقدم تجربة خيرية متميزة في العمل الخيري والإنساني.

وأشار العتيبي إلى أن حصول نماء الخيرية على هذه الجائزة يضاف إلى سجلها الحافل بالعديد من الإنجازات في مجال العمل الإنساني والتنموي، الأمر الذي يضعها أمام تحدٍّ جديد يدفعها إلى الاستمرار على نهجها وتطويرها الدائم للحفاظ على المستوى الذي هي عليه في مجال العمل الإنساني والخيري.

وأكد العتيبي أنه ما كان لنماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي أن تحقق هذا الإنجاز إلا بفضل جهود القائمين عليها، والعاملين فيها، والطاقات الشبابية التي ارتأت نماء الخيرية إضافتها لطاقم العمل؛ وهو ما ساهم في تطوير أعمال نماء الخيرية التي تسعى لأن تكون دائماً الأفضل، مؤكداً أنه يوماً بعد يوم يتأكد للجميع أنَّ الكويت حفرت اسمها بأحرف من نور في صناعة الخير، وأصبح العمل الخيري إحدى المنارات المضيئة في تاريخ الكويت وحاضرها.

وأعرب العتيبي عن شكره لكافة المحسنين والمتبرعين على ثقتهم في نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي وتبرعاتهم التي كانت لها طيب الأثر في حصول الجمعية على هذه الجائزة وغيرها من الجوائز الأخرى.