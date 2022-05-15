أبرق المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح للفريق الكويتي الوحيد التابع للهيئة العامة للشباب blue tech youth valley المكون من الطالب عبدالرزاق براك القلاف والطالبة حوراء هاني ميرزا بإشراف المدرب محمد صالح الظفيري، لحصولهما على المركز الاول في اولمبياد الوطن العربي للذكاء الاصطناعي AIO 2022 المقام في المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة في مجال الانظمة المدمجة (انترنت الاشياء) عن مشروع مستعمرة الكويت الذكية على سطح القمر BLUE TECH LUNAR BASE.



وعلى صعيد متصل، أبرق الشيخ فيصل الحمود للطالب الكويتي سعد فلاح الطامي مهنئا بحصوله على درجة الماجستير في الشؤون الدولية من جامعة جورج واشنطن بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف وإلقائه كلمة الخريجين في حفل التخرج، محققا بذلك تفوقا يستحقه بعد جهد ومثابرة وكفاح.



كما أبرق الشيخ فيصل الحمود للطالب الكويتي علي كامل بوخمسين وهو أول طالب كويتي من فئة الصم والبكم يتخرج مع مرتبة الشرف من جامعة جايوديت في الولايات المتحدة.



وأشاد الشيخ فيصل الحمود في تصريح صحافي بما حققه شباب الكويت في مختلف المجالات، مؤكدا على أن تشجيع الشباب المتميز والناجح وحثهم على المزيد من الابداع واجب وطني ودعم معنوي يستحقه أبناء هذا الوطن المعطاء وتقدير لجهودهم وحرصهم على بذل الجهود وتحقيق الانتصارات ورفع اسم الوطن العزيز في مختلف المحافل الاقليمية والدولية.







