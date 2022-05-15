الشريان لـ«الأنباء»: نأمل تطبيق فكرة المحكمة الإلكترونية بمفهومها الشامل في القريب العاجل



عبدالكريم أحمد

أعلن رئيس المحكمة الكلية المستشار عبداللطيف الثنيان البدء بعقد جلسات تجديد الحبس «عن بعد» باستخدام التقنيات الحديثة اعتبارا من يوم غد الإثنين.



بدوره، أوضح نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية المحامي عدنان أبل لـ«الأنباء» أنه كان مقررا في السابق أن يتم عقد جلسات تجديد الحبس داخل السجن المركزي بحيث يحضر المتهم ومحاميه في قاعة مجهزة للمحاكمات عن بعد، إلا أن جمعية المحامين أبدت اعتراضها على إلزام المحامين بالحضور إلى قاعة تجديد الحبس في السجن المركزي وخاطبت رؤساء المحاكم ووزارة العدل بهذا الشأن.



وأفاد أبل بأن رؤساء المحاكم ووزارة العدل تفاعلوا مشكورين مع مخاطبات الجمعية، وأبدوا الموافقة على حضور المحامي في قاعة مخصصة لهذه الجلسات في قصر العدل تم تجهيزها بأحدث التقنيات المعدة لهذا الغرض دون الحاجة لإحضار المحبوس إلى القصر، بحيث يتم سؤاله وهو في قاعة السجن، مضيفا أن الأمر اختياري لمن يرغب من المحامين في الحضور إلى جانب موكله في قاعة السجن.



وكشف أن الجمعية تسعى خلال المرحلة المقبلة لتمكين المحامين من حضور هذه الجلسات من مكاتبهم، كما تسعى لتوسيع نوعية الدعاوى التي يسمح بحضورها عن بعد لتشمل الدعاوى المدنية والإيجارات والعمالي وغيرها.



من ناحيته، قال رئيس الجمعية المحامي شريان الشريان لـ«الأنباء» إن هذه الخطوة مهمة على طريق تطوير منظومة التقاضي حرصت من خلالها الجمعية على أن يكون عقد جلسات التجديد عبر وسيط إلكتروني على نحو يختصر الوقت والجهد.



وأضاف الشريان: «يتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تسريع وتيرة البت بقرارات تجديد الحبس دون تكبد عناء انتقال السجناء من السجن إلى مقر المحكمة، حيث تم تجهيز قاعة في قصر العدل بأحدث وسائل التكنولوجيا لتعقد فيها».



وتمنى من وزارة العدل السماح بحضور المحامين لجلسات تجديد الحبس من مكاتبهم، آملا أن تتبع هذه الخطوة خطوات أخرى تسهم بتطوير منظومة التقاضي لاسيما تطبيق فكرة المحكمة الإلكترونية بمفهومها الشامل في القريب العاجل.