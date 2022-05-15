توجت البولندية إيجا سواتيك المصنفة الأولى على العالم بلقب بطولة روما لتنس الأساتذة بفوزها على التونسية أنس جابر 6 2/ و6 2/ اليوم الأحد في المباراة النهائية.

ومددت سواتيك مسيرة انتصاراتها المتتالية إلى 28 مباراة في طريقها للدفاع عن لقب بطولة روما، لتحصل على جرعة من الثقة قبل انطلاق مشوارها الأسبوع المقبل في بطولة فرنسا المفتوحة.

وفازت سواتيك 20/ عاما/ بشكل مفاجئ بلقب فرنسا المفتوحة عام 2020، عندما كانت تحتل المركز 54 في التصنيف العالمي، وبعد أن أصبحت في صدارة التصنيف العالمي، تتطلع النجمة البولندية للفوز بلقب بطولة الجراند سلام للمرة الثانية.

وخلال مسيرتها الرائعة مؤخرا، توجت سواتيك بخمسة ألقاب متتالية.

وأنهت سواتيك مغامرة التونسية جابر التي حققت 11 فوزا متتاليا وصولا لنهائي بطولة روما، في مسيرة رائعة شهدت تتويجها بلقب بطولة مدريد للأساتذة الأسبوع الماضي.

وتمتلك الأمريكية سيرينا ويليامز أطول مسيرة انتصارات متتالية في السنوات الأخيرة، بعد أن حققت 34 انتصارا متتاليا حتى عام 2013، بينما تحمل الأسطورة الأمريكية من أصل تشيكسلوفاكي، مارتينا نافراتيلوفا الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية بإجمالي 74 انتصارا متتاليا في 1984.