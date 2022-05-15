أعلن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية إطلاق شركة للقهوة باستثمارات تبلغ 2ر1 مليار ريال على مدى 10 سنوات ، وذلك بهدف دعم منتج القهوة المحلي والارتقاء به إلى المصاف العالمية في المستقبل.

وقال الصندوق ، في بيان صحفي اليوم الأحد ، إن "الشركة تعتزم استثمار نحو 2ر1 مليار ريال على مدى 10 سنوات في قطاع القهوة في المملكة والمساهمة في رفع القدرة الإنتاجية للبُنّ السعودي من 300 إلى 2500 طن سنوياً.

وأوضح أن الشركة تهدف للقيام بدور رئيسي في تعزيز جهود تطوير الزراعة المستدامة في منطقة جازان بجنوب المملكة، باعتبارها موطناً رئيسياً لبُنّ الأرابيكا الأشهر عالمياً.

وأشار إلى أن الشركة ستقوم بتأسيس أكاديمية متخصصة في صناعة القهوة وإطلاق برامج تدريب لأصحاب الكفاءات ورواد الأعمال والمزارعين السعوديين، وذلك تعزيزاً لجهود الصندوق في استحداث الفرص للشركات الصغيرة والناشئة.

وكان تقرير ، أوردته وكالة الأنباء السعودية"واس" مؤخرا ، أشار إلى أن المملكة تصنف ضمن أكثر دول العالم استهلاكاً للبن، وتقدَّر الكميات المستوردة سنوياً إلى الأسواق السعودية من البن بنحو 73 ألف طن، ويبلغ معدل إنفاق السعوديين على إعداد القهوة أكثر من مليار ريال (266 مليون دولار).