قال مصمم طائرات يمثل بريطانيا في أكبر مسابقة لإطلاق الطائرات الورقية في العالم أنه "مندهش" بفوزه بالمركز الثاني.

وأحرز ييتشينج صن32/ عاما/ المركز الثاني في نهائي بطولة "ريد بل بيبر وينجز" العالمية لإطلاق الطائرات الورقية، لمسافة 07ر57 متر. وتغلب صن وهو زميل باحث في تصميم المركبات الفضائية في جامعة "كرانفيلد" في مقاطعة "بيدفوردشير"، على 60 منافسا من 58 دولة في فئة أطول مسافة.

وقال صن لوكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) "إنه لأمر مدهش. لا يمكن تصديقه".

وأضاف "عندما تبدأ المسابقة، أمر صعب حقا، لكني قررت المخاطرة وانتهى بي الأمر بالحصول على (الكأس الفضية)".