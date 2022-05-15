يفكر الملياردير الامريكي إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم، في زيارة إندونيسيا لاستكشاف فرص الاستثمار المحتملة في الدولة الغنية بالموارد والواقعة في جنوب شرق آسيا، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاحد.

والتقى الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" المصنعة للسيارات و"سبيس إكس" المصنعة للصواريخ، مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، في موقع تصنيع الصواريخ "سبيس إكس" بمنطقة بوكا تشيكا في تكساس، أمس السبت، حيث قدم ويدودو دعوة له لزيارة بلاده.

جدير بالذكر أن إندونيسيا، التي تضم أكبر مخزون للنحاس والنيكل والقصدير في العالم، تروج لكثرة مواردها الطبيعية بهدف جذب مليارات الدولارات من أموال المستثمرين الأجانب.