تختبر شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل الطرز المستقبلية للهواتف الذكية آيفون حيث تضيف فتحة يو.إس.بي-سي القياسية بدلا من الفتحة لايتنينج الموجودة في الطرز الحالية، وهو ما سيساعد الشركة التوافق مع القواعد الجديدة المنتظرة للاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن آبل إلى جانب اختبار فتحة الشاحن من نوع يو.بي.إس-سي خلال الشهور الأخيرة، تعمل حاليا على تطوير موائم سيتيح لهواتف آيفون الجديدة العمل مع الملحقات المصممة للعمل مع فتحة لايتنينج الحالية.

وفي حال مضي آبل في خطتها لتغيير فتحة الشاحن، فإنها لن تطرح الأجهزة المزودة بهذه الفتحات قبل 2023 على أقرب تقدير. وتعتزم آبل الإبقاء على فتحة لايتنينج في الطرز الجديدة من الهواتف التي ستنتجها خلال العام الحالي.

ومع استخدام آبل لفتحة الشاحن يو.بي.إس-سي فإنه سيكون في مقدور مستخدمي هواتفها آيفون استخدام ملحقات مستخدمة مع باقي منتجاتها والمزودة بفتحة يو.بي.إس-سي، حيث أن أغلب أجهزة الكمبيوتر اللوحي آيباد والكمبيوتر الشخصي ماك تعتمد على فتحة يو.بي.إس-سي وليس فتحة لايتنينج. لذلك فإن عملاء آبل حاليا لا يستطيعون استخدام شاحن واحد لشحن هواتف آيفون وكمبيوتر آيباد و أجهزة ماك، وهو أمر غريب بالنسبة لشركة آبل التي تميل إلى البساطة، وتتيح شواحن لاسلكية تعمل مع هواتف آيفون وأجهزة آبل الأخرى.