سلطت صحيفة "ذيس إز أنفيلد" الإنجليزية الضوء على دعوة الدولي المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول لكرة القدم، لزميله السابق مؤمن زكريا لحضور احتفالات التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي أمس بعد الفوز برجلات الترجيح على تشيلسي بنتيجة 6-5.

وأشادت الصحيفة المختصة بأخبار ليفربول، بتصرف الفرعون المصري تجاه زميله المصاب بمرض في الجهاز العصبي الحركي، مؤكدة أنها لفتة راقية من صلاح.

وذكرت الصحيفة أن النهائي كان حلوًا ومرًا لصلاح ، حيث عاد صاحب الرقم 11 إلى التشكيلة الأساسية، لكنه سرعان ما انسحب بسبب إصابة في الفخذ ولكن بعد المباراة، ارتفعت معنويات صلاح، حيث أعلن أنه لائق لنهائي دوري أبطال أوربا أمام نادي ريال مديد الإسباني والمقرر يوم 28 مايو الجاري في باريس.

وكان الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، قد أكد أن الإصابتين اللتين تعرض لهما محمد صلاح وزميله فيرجيل فان دايك ليستا خطيرتين.

وكان الثنائي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك قد تعرضا للإصابة أثناء مباراة ليفربول أمام تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال يورجن كلوب - في المؤتمر الصحفي عقب المباراة - "من الواضح أنني تحدثت إلى كليهما بالفعل بعد المباراة ، وكلاهما بحالة جيدة حقًا، كل ما نعرفه أن الأمر ليس بالشيء الكبير ، لقد مررنا به حقًا".