دارين العلي

بالتنسيق مع القطاعات المعنية، تمكن فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة من رصد أحد المستودعات التي يتم تخزين مواد ومعدات كهربائية فيها تستغل لأغراض غير قانونية في أحد المواقع بمحافظة الجهراء.

وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري ل " الأنباء"، إن الفريق مستمر بملاحقة هذه التعديات حيث قام بالإجراءات القانونية فيما يخص المواد المخزنة في المستودع، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

وأضاف الشمري ان الفريق لن يتهاون مع أي نوع من التعديات وسيضع يده على العصابات التي تقوم بمخالفة القوانين وتتعدى على مقدرات الوطن.