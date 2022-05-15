اتهمت إديت كريسون، التي كانت أول امرأة تشغل منصب رئيسة وزراء في فرنسا والمرأة الوحيدة التي شغلت المنصب حتى الآن، الطبقة السياسية الفرنسية بكونها ذكورية.

وقالت كريسون لصحيفة "لو جورنال دو ديمونش" في تصريحات تأتي، فيما من المتوقع أن يعين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون امرأة رئيسة للوزراء ، إنه يتم الحديث عن النساء من حيث المظهر واللباس فقط.

وأضافت "تعيين امرأة يمثل مخاطرة". وكانت كريسون تتولى منصب رئيسة الوزراء في الفترة من أيار/مايو 1991 حتى أبريل 1992 .

وقالت إنه من المخزي أن يكون تعيين امرأة لهذا الدور، أمرا يثير حوله النقاش في فرنسا، بينما هذا هو العرف في الكثير من الدول الأوروبية الأخرى.

وأضافت أن النساء يواجهن نفس أنواع الهجوم الآن، مثلما كن قبل 30 عاما. وتابعت أنها هي نفسها واجهت انتقادات شديدة أثناء توليها المنصب. يذكر أن كريسون88/ عاما/ تولت أربعة مناصب وزارية، قبل أن تصبح رئيسة للحكومة.