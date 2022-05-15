قال وزير المالية الكوري الجنوبي تشو كيونج-هو اليوم الأحد إن الفريق الاقتصادي في الحكومة الجديدة سيعطي الأولوية القصوى لتحقيق استقرار في الأسعار المتزايدة، مثل أسعار الدقيق والديزل.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عنه القول إن الحكومة ستضع تدابير لدفع استقرار الأسعار من خلال المشاورات مع الوكالات ذات الصلة في أسرع وقت ممكن.

وقال إن كوريا الجنوبية تقف في مرحلة خطيرة وعاجلة حيث تؤثر حرب أوكرانيا المطولة وسياسات التشديد النقدي في الاقتصادات الرئيسية والضغوط التضخمية المرتفعة على الاقتصاد المحلي.

وأكد أن الحكومة ستركز في البداية على استقرار أسعار الدقيق والديزل وغيرهما للمساعدة في خفض أسعار المستهلك في البلاد، بعد أن ارتفعت بأسرع وتيرة منذ أكثر من 13 عاما في نيسان/أبريل.

وأضاف أن الارتفاع الأخير في الأسعار يرجع أساسا إلى الظروف الخارجية، ولهذا، تحتاج الحكومة إلى التركيز على إدارة المخاطر الخارجية، مشددا على أنها تراقب الوضع الاقتصادي الشامل في الوقت الفعلي بما في ذلك الاقتصاد الحقيقي وتسعى لوضع تدابير استجابة استباقية مضادة.

وقد أظهرت بيانات صناعية يوم الأربعاء أن سعر الديزل في البلاد تجاوز سعر البنزين للمرة الأولى منذ 14 عاما بسبب شح الإمدادات العالمية الناجم عن حرب أوكرانيا والتخفيضات الأخيرة في ضريبة الوقود.