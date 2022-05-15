تسبب تحليق طائرة مسيرة على ارتفاع نحو 1000 متر فوق مصنع شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية في ألمانيا في إعاقة هبوط طائرة ركاب في مطار العاصمة الألمانية "بي إي آر".

وذكرت الشرطة الألمانية اليوم الأحد أن طائرة الركاب اضطرت صباح أمس السبت إلى تفادي الطائرة المسيرة على ارتفاع 3000 قدم.

وأضافت الشرطة أن إجراءات التعقب التي تم الشروع فيها لم تسفر عن الوصول إلى مشتبه به في الواقعة.

وتحقق الشرطة في الواقعة بوصفها تدخلا خطيرا في حركة النقل الجوي.

وأشارت الشرطة إلى أن مصنع تسلا يقع في منطقة المراقبة الخاصة بالمطار حيث يتم السماح بتحليق المسيرات بدون الحصول على إذن من هيئة السلامة الجوية على ارتفاع لا يزيد عن 50 مترا.