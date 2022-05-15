أظهر استطلاع حديث أنه رغم تراجع خطر فيروس كورونا المستجد نوعا ما حاليا، فإن ثلثي المواطنين الألمان تقريبا يؤيدون تمديدا آخر لتوفير اختبارات الكشف السريعة المجانية للفيروس.

وجاء في استطلاع معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي الذي تم إجراؤه بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن 65% ممن شملهم الاستطلاع يؤيدون أن يكون هناك اختبارات مجانية بعد نهاية حزيران/يونيو القادم.

وذكر 24% ممن شملهم الاستطلاع أن مثل هذه الاختبارات لم تعد ضرورية، ولم يذكر 11% أية بيانات.

تجدر الإشارة إلى أن الاستطلاع شمل 2054 شخصا تزيد أعمارهم على 18 عاما، وتم إجراؤه في الفترة بين 6 و10 أيار/مايو الجاري.

يذكر أن وزارة الصحة الألمانية مددت سريان اللائحة التي تنظم إجراء هذه الاختبارات في الوقت الحالي حتى 29 حزيران/يونيو القادم.