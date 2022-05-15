حقق منتخب الرجال الهندي مفاجأة كبيرة عندما هزم نظيره الإندونيسي 3-صفر في الدور النهائي لكأس توماس للريشة الطائرة ليحرز لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه على حساب المنتخب المتوج باللقب 14 مرة.

في مباراة الفردي الأولى بين الفريقين فاز الهندي لاكشيا سين على منافسه الإندونيسي سينيسوكا جينتينغ 8-21 و21-17 و21-16 ليمنح فريق بلاده التقدم.

وفي مباراة الزوجي قلب لاعبا الهند ساتويكسايراج رانكيريدي وتشيراج شيتي تأخرهما إلى انتصار بواقع 18-21 و23-21 و21-19 على الثنائي الإندونيسي المكون من محمد أحسن وكيفن سانجايا سوكامولجو.

ومنح كيدامبي شريكانث الهند لقبها الأول في البطولة بفوزه وبواقع 21-15 و23-21 على جوناثان كريستي لاعب إندونيسيا لتنطلق الاحتفالات في الهند.

وأشاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بمنتخب بلاده قائلا "لقد دخل المنتخب الهندي التاريخ. الأمة بأكملها سعيدة للغاية بالفوز بكأس توماس".

وأعلنت وزارة الرياضة الهندية عن مكافأة قيمتها 10 ملايين روبية (129 ألف دولار) للفريق.

وبعد انتظار استمر طوال 12 عاما نجحت كوريا الجنوبية في التتويج بلقب كأس أوبر لفرق السيدات عندما هزمت الصين حاملة اللقب 3-2 أمس السبت.