أعلنت منظمة "جرينبيس" المعنية بحماية البيئة عدم رضاها عن نتائج مؤتمر وزراء زراعة دول مجموعة السبع "جي7".

وقال خبير الزراعة الألماني بالمنظمة ماتياس لامبرشت لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في عددها الصادر اليوم الأحد عن المؤتمر الذي انتهى أمس، إن الوزيرات والوزراء لم يوضحوا الإجراءات الملموسة التي سيتخذونها من أجل دعم استقرار الأسواق.

وتابع لامبرشت: "على سبيل المثال لن يكون هناك جرام قمح واحد متوفرا لإمداد الأشخاص المهددين بالجوع، إذا توقفت الصادرات من أوكرانيا".

وبحسب تصريحات وزير الزراعة الألماني جيم أوزديمير، تعتزم مجموعة السبع مراقبة أسعار السلع الغذائية والإنتاج على نحو أقوي مما كان يحدث من قبل، موضحا أن ذلك سيسري مثلا على أسعار السماد.

يشار إلى أن مجموعة السبع تضم الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان، إلى جانب جمهورية ألمانيا الاتحادية.