أدان وزراء الزراعة في الدول الصناعية السبع بشكل جماعي حرب روسيا على أوكرانيا وأصدروا نداء لفتح الأسواق وسط مخاوف متزايدة من نقص الحبوب العالمي.

وفي بيانهم الختامي، التزم الوزراء بالمساعدة في "ضمان الإمدادات الغذائية للشعب الأوكراني ودعم المزارعين الأوكرانيين في الحصول على المدخلات الأساسية بما في ذلك الوقود والأسمدة والأعلاف والبذور، وفي إنتاج مواد غذائية كافية وآمنة وتحتوى على عناصر غذائية مفيدة ".

وأدت حرب روسيا على أوكرانيا إلى ارتفاع هائل في أسعار الحبوب، مع التأثير المحسوس في البلدان النامية على وجه الخصوص. وأثارت الحرب أيضا مخاوف من نقص الغذاء العالمي حيث تعد أوكرانيا واحدة من أهم منتجي القمح في العالم وكذلك موّردا رئيسيا للذرة.

وخضع اجتماع وزراء الزراعة لتغيير مكان انعقاد الاجتماع في اللحظة الأخيرة لأسباب أمنية. وانتقل الوزراء إلى فندق في شتوتجارت، بعد مخاوف من احتمال تعطيل إجراءات وسير الاجتماع في قلعة هوهنهايم جنوب المدينة، حسبما قال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).