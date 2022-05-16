

ما أبرز العوامل الرئيسية التي تسبب تساقط الشعر؟



نادراً ما يكون فقدان الشعر علامة على شيء خطير، ولكنه قد يؤثر عليك نفسيا. ولحسن الحظ، هناك عدد من العلاجات المستهدفة التي يمكن أن تساعد. ووفقا لصيدلية Dosfarma على الإنترنت، هناك ستة أسباب رئيسية لتساقط الشعر، وكلها لها علاجات متاحة بسهولة.



- الوراثة: تعتبر العوامل الوراثية من أكثر العوامل التي تؤثر على تساقط الشعر عند الرجال. وذكر د.ميغيل سانشيز فييرا أن «السبب الرئيسي لتساقط الشعر عند الرجال هو ما يسمى بالثعلبة الأندروجينية، والتي تصيب ما يصل إلى 75% من الرجال في وقت ما من حياتهم. ومعظم المرضى الذين يعانون من الصلع الوراثي لديهم تاريخ عائلي لهذه الحالة، على الرغم من أنها ليست حالة تحدث في جميع الحالات». ومن أكثر الحلول فعالية لعلاج الصلع الوراثي هو ينوكسيديل.



- ضغط عصبي: وفقاً لتوني سانتوس، «يتسبب الإجهاد في تساقط غير طبيعي للشعر، حتى أنه يشل نموه. وأعراضه هي تساقط الشعر المفرط (أكثر من 100 شعرة في اليوم) خارج الموسم ومستمر لأكثر من شهر».



وأوصى بمعالجة تساقط الشعر هذا بـ «عوامل النمو لإعادة تنشيط هذه البصيلات إلى النشاط الطبيعي، إلى جانب نظافة الشعر المناسبة والتغذية لمنع الانتكاس»، ومن المهم أيضا معالجة الأسباب الكامنة وراء الإجهاد.



- تساقط الشعر الموسمي: يقول الخبراء إنها عملية تجديد الشعر، لأنه على الرغم من ملاحظتك لفقدان الكثير من الشعر، إلا أن هناك العديد من الشعر في مرحلة النمو، ومع ذلك، حذر خبراء من «أنها عملية لا ينبغي أن تستمر أكثر من ثلاثة أشهر والتي يجب ألا تفقد فيها كثافة الشعر، يجب ألا تبدأ فروة الرأس في التفتح أو تظهر قشرة أو دهون أكثر من المعتاد. وإذا لاحظت أيا من هذه الأعراض، فمن الجيد استشارة طبيب أمراض جلدية خبير في علم الشعر.



- أمراض المناعة الذاتية: تتسبب بعض أمراض المناعة الذاتية أيضا في تساقط الشعر. وأخبر الخبراء أن الأكثر شيوعا هي «الثعلبة البقعية والذئبة الحمامية الجلدية، ولاحظنا مؤخرا بعض حالات الثعلبة الليفية الأمامية عند الرجال، وهو النوع الذي يبدو أنه مقصور على النساء».



- الشيخوخة: إن مرور الوقت مسؤول أيضا عن تساقط الشعر «الشعر مثل الجلد يتقدم في السن يصبح أرق وأكثر هشاشة ويتساقط أكثر. وتساعد علاجات التنشيط للشعر على إعطائه كثافة أكبر قبل تساقطه».



المصدر «إكسبريس»