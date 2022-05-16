ابتكار يبعث الأمل لمرضى النوبات القلبية



طور العلماء علاجاً جديداً يمكنه إصلاح أنسجة القلب التالفة. وابتكر علماء من ألمانيا والسويد وشركة الأدوية «أسترازينيكا»، علاجا جديدا باستخدام الخلايا الجذعية التي يمكنها القيام بذلك بكفاءة أكبر.



وتلعب هذه الخلايا دوراً مهماً في تكوين العضو أثناء التطور ويمكن أن تتحول إلى خلايا قلب متخصصة عند الحاجة. وورد في مجلة Nature Cell Biology، أن العلماء يأملون في بدء الدراسات السريرية على البشر خلال العامين المقبلين.



واستخدمت الدراسات السابقة خلايا القلب المستخلصة من الخلايا الجذعية، ما أدى إلى معاناة المرضى من آثار جانبية مثل عدم انتظام ضربات القلب. ويستخدم الأسلوب الجديد خلية HVP أكثر مرونة. ودرس العلماء العمليات الجزيئية المعقدة المتضمنة في إصلاح المناطق المتضررة من عضلة القلب.



وقال البروفيسور كارل لوجويتز: «في الفحوصات المختبرية، تمكنا من إظهار كيف يمكن لـ HVPs، بمعنى ما، تتبع المناطق التالفة في القلب، والهجرة إلى مواقع الإصابة والنضج في خلايا القلب العاملة، ومنع تكوين نسيج ندبي».



وستكون الخطوة التالية هي ترجمة نتائج أبحاثهم الحالية لتطوير علاج لمرضى القلب البشري خلال السنوات المقبلة.



المصدر «ديلي ميل»