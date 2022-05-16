اختتمت شركة الخطوط الجوية الكويتية مشاركتها في معرض الفرص الوظيفية والذي تنظمه جامعة الشرق الأوسط الأمريكية في الكويت «AUM» خلال الفترة من 10 حتى 12 مايو 2022، حيث قامت الشركة من خلال جناحها الخاص باستقبال الطلبة الراغبين في البحث عن فرص وظيفية جديدة في الخطوط الجوية الكويتية.



وعلى هامش المشاركة، قال مدير دائرة الموارد البشرية أحمد البناي إن مشاركة الخطوط الجوية الكويتية في معرض الفرص الوظيفية هدفها استقطاب المواهب الشبابية من الخريجين الجدد وتشجيعهم على الانخراط في سوق العمل، لاسيما في الخطوط الجوية الكويتية التي دائما ما تضع تركيزها على دعم الشباب وتأهيلهم وتدريبهم ليصبحوا عناصر فاعلة ومساهمة في المجتمع.



وأضاف قائلا: نبحث عن الشباب والشابات الذين يمتلكون الطموح والدافع وأصحاب المبادرة للانضمام للطائر الأزرق، حيث إن الخطوط الجوية الكويتية تسعى إلى استقطاب مجموعة متميزة من الشباب والشابات الذين نأمل أن يكونوا قيمة مضافة للناقل الوطني للكويت.



وأضاف البناي: كما تأتي مشاركة الخطوط الجوية الكويتية في إطار جهودها الدؤوبة لتطبيق سياساتها وبرامجها للمسؤولية الاجتماعية في دعم التعليم والشباب وكونها جزءا لا يتجزأ من المجتمع الكويتي فهي دائما تحرص على المشاركة في مثل هذه الأحداث والفعاليات لإبراز دورها المجتمعي الجاد.



واختتم قائلا: تولي الخطوط الجوية الكويتية أهمية كبرى في تسخير جهودها لإضافة عناصر متميزة يكملون مسيرة الطائر الأزرق نحو الارتقاء الى آفاق رحبة وبما يسهم في تطوير الأداء العام بما يعود على المصلحة العامة لبلادنا.



من جانبها، قالت مديرة استقطاب المواهب في الشركة آلاء الياقوت: تأتي مشاركة الخطوط الجوية الكويتية ضمن سلسلة مشاركات في المجتمع الطلابي والجامعي، حيث قامت الشركة مؤخرا بلقاء الطلبة الكويتيين في مدينة مانشستر في المملكة المتحدة وتعريفهم على الناقل الوطني للكويت وتاريخه المليء بالإنجازات إضافة إلى تسليط الضوء على الوظائف الإدارية والعملية داخل الشركة.



واختتمت الياقوت تصريحها بالتأكيد على حرص الخطوط الجوية الكويتية المتواصل على تطبيق استراتيجيتها في استقطاب أفضل المواهب المحلية والطموحة وتشجيعهم على الانخراط في سوق العمل من خلال تدريبهم وتأهيلهم ليصبحوا على أتم الجاهزية والاستعداد لتحقيق الأهداف المرجوة.