قال تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن البيانات الرئيسية للاقتصاد الكلي الأميركي التي صدرت لهذا الأسبوع «قراءة معدل التضخم» اتخذت مسارا مغايرا للتوقعات مع صدور قراءة أخرى أعلى من المتوقع، مما عزز بوضوح موجة جديدة من العزوف عن المخاطر في الأسواق المالية.



وفي التفاصيل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الكلي بنسبة 0.3% على أساس شهري في أبريل الماضي. وانخفض المعدل السنوي إلى 8.3% مقابل 8.5% في مارس، وارتفع مؤشر الغذاء بنسبة 0.9% على أساس شهري، وارتفع مؤشر الغذاء في المنزل بنسبة 1.0%، في حين تراجع مؤشر البنزين بنسبة 6.1% على أساس شهري، مما عوض الزيادات التي شهدتها أسعار الطاقة الأخرى.



كما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على أساس سنوي إلى 6.2% مقابل 6.5% في مارس، ونما مؤشر أسعار تذاكر الطيران بنسبة 18.6% على أساس شهري، فيما يعد أكبر زيادة شهرية في تاريخ المؤشر الذي يعود إلى عام 1963 في ظل عودة اتجاهات السفر والسياحة لمستويات ما قبل الجائحة.



ولم يبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» بعد تقليص ميزانيته العمومية، كما لم يطبق سوى ربع سياساته الهادفة الى تشديد السياسة النقدية التي تم تسعيرها بالفعل في سوق أسعار الفائدة الأميركية وتقرير التضخم الذي يظهر تراجع الأسعار بصفة عامة. ولايزال السوق قويا في ظل توقعات رفع أسعار الفائدة بواقع 7 مرات حتى نهاية العام الحالي، على أن يتم رفعها بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع يونيو المقبل.



حركة الأسواق



وعلى صعيد تداولات العملات الأجنبية، احتفظ الدولار الأميركي بصدارته مقابل العملات الرئيسية الأخرى وارتفع بنحو 1.22% ليصل إلى أعلى مستوياته عند مستوى 104.925 يوم الخميس الماضي، وساهم ارتفاع الدولار في دفع اليورو إلى التراجع ما دون مستوى 1.04 ليصل إلى 1.0348، بينما وصل الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته المسجلة عند مستوى 41.215.



وشهدت الأسهم تراجعات دامية مع انخفاض المؤشرات الرئيسية بأكثر من 5% خلال أسبوع التداول في ظل دفع الظروف الاقتصادية العالمية الحالية لتجنب المخاطر، وقد أدى تراجع أسعار الأصول في الوقت الحالي إلى تعزيز تراجع أسعار الفائدة الأميركية، وعادت الآن عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى مستوياتها قبل الارتفاع الأخير ومحت كل مكاسبها بعد قراءة مؤشر أسعار المستهلكين، في حين تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات الآن بمقدار 8 نقاط أساس مقارنة بمستوياته عند إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين.



تعليقات لاغارد



مع إعلان كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، عن رفع أسعار الفائدة في يوليو، يبدو أن مخاوف استمرار ارتفاع معدلات التضخم قد تتفوق على مخاوف الركود ، حيث بدأ أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي المؤيدون لتشديد السياسات النقدية بالفوز في النقاشات.

ويقوم السوق الآن بتسعير تشديد المركزي الأوروبي لسياساته النقدية بنحو 85 نقطة أساس بنهاية العام، كما يعكس هذا التسعير بوضوح توجهات البنك المركزي الأوروبي التي سيطبقها لتشديد سياسته النقدية.

وأشار عدد من أعضاء سياسات البنك المركزي الأوروبي أيضا، إلى العودة لتطبيق سياسة سعر الفائدة الإيجابية بنهاية العام.



وعلى الرغم من قيام السوق بتضييق فارق أسعار الفائدة بين العملة الموحدة والدولار، إلا أن وصول اليورو الى مستويات ضعيفة يعكس مخاطر حدوث اضطرابات شديدة في إمدادات الطاقة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.



وفي بريطانيا، انكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.1% على أساس شهري، مما أدى إلى تراجع معدل النمو على أساس ربع سنوي إلى 0.8%.

وتعنى تلك القراءة ارتفاع معدل نمو الاقتصاد البريطاني في مارس بنسبة 1.2% أكثر من مستوى النمو الشهري المسجل قبل الجائحة، أي مرتفعا بنسبة 0.7% إذا قمنا بمقارنة بيانات الربع الأول من عام 2022 بالربع الرابع من عام 2019. إلا أن الاستثمار في أنشطة الأعمال التجارية انخفض بنسبة 0.5% على أساس ربع سنوي في الربع الأول من عام 2022 ، ولايزال أقل بنسبة 9.1% دون مستوى ما قبل الجائحة، وقد يعكس هذا الوضع قيود العرض - إذ انخفض الاستثمار في معدات النقل بنسبة 9.4% نظرا للنقص المستمر للإمدادات ضمن هذا القطاع - إلا أنه لايزال مخيبا للآمال، بالنظر إلى سياسة الخصم الضريبي الكبرى التي تطبقها الحكومة منذ أبريل 2021.