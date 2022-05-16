أشار نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة والخزانة في بنك وربة أنور الغيث إلى استمرار دعم حملة «لنكن على دراية» التي تهدف إلى رفع درجة الوعي بأهمية التعامل مع مختلف الخدمات والمنتجات المصرفية والتحذير من المخاطر التي يمكن أن تحيط بها أو مصاحبه لها.



وأشاد الغيث بالدور المهم الذي يلعبه كل من بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت والبنوك المحلية للتوعية بمختلف الأنشطة والعمليات المصرفية ودعم المبادرات والجهود التي استمرت لفترة تجاوزت العامين.

وأشار إلى أن بنك وربة مستمر في تكثيف حملات التوعية من خلال إعداد المواد التثقيفية والمحتوى التوعوي بأساليب مبسطه ونشرها عبر كل منصات التواصل الاجتماعي وجميع قنوات البنك الإلكترونية، بهدف تسليط الضوء على حقوق العملاء وتوعيتهم فيما يتعلق بالتعامل مع البنوك.

وأوضح أن وربة يواصل دعم فعاليات حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية»، وذلك للعام الثاني على التوالي التي ستتضمن العديد من المبادرات الهادفة لرفع الوعي المجتمعي وتعزيز الشمول والثقافة المالية لدى كل شرائح المجتمع.

وذكر الغيث أن «وربة» شريك وفاعل أساسي في كل المبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي، وذلك بالتعاون مع بنك الكويت المركزي وبقية الجهات المشاركة، مشيرا إلى أن البنك دأب على تنظيم مختلف الفعاليات التي تسهم في توعية أفراد المجتمع.

وأوضح أن حملة «لنكن على دراية» تتبنى محاور توعوية غاية في الأهمية تشمل تعريف العملاء بدور البنوك كوسيط مالي، وأهمية الادخار والاستثمار وكيفية الاستفادة من المنتجات التي تقدمها البنوك.