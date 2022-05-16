القاهرة ـ خديجة حمودة وناهد إمام وهالة عمران



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمتابعة المستمرة للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجذب الاستثمارات، بما في ذلك التوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، وبالتوسع في منح الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة وإزالة المعوقات التي تعترض نشاط رواد الأعمال. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع كل من د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ود.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



من جهة اخرى، أكد رئيس مجلس الوزراء أن السياسات والإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة والقيادة المصرية بشكل استباقي فيما يتعلق ببرامج الاصلاح الاقتصادي وعملية الإسراع بمعدلات التنمية والمشروعات التنموية، مكنت مصر من الصمود ومواجهة الأزمات العالمية الناتجة عن جائحة «كورونا» والأزمة الروسية ـ الأوكرانية الحالية.



وأشار د.مدبولي إلى أنه عقب انتهاء جائحة كورونا وقبل الأزمة الروسية ـ الأوكرانية شهدت مصر انطلاقة كبيرة للاقتصاد تحقق من خلالها على مستوى الصادرات البترولية 45 مليار دولار ونمو بلغ 6% وزيادة في إيرادات قناة السويس. جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحافي عقده امس بحضور عدد من الوزراء لتوضيح رؤية الدولة في التعامل مع التداعيات الاقتصادية العالمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



ولفت إلى أن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كان محل إشادة من كل المنظمات الدولية المتخصصة، وهو ما جعل لدينا القدرة على الصمود خلال الفترة الراهنة.



إلى ذلك، تترأس مصر المائدة المستديرة الأولى للمنتدى الدولي الأول حول إدارة الهجرة الدولية بالشراكة مع ألمانيا، الذي تبدأ فعالياته غدا ويستمر حتى 20 الجاري، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث تلقي السفيرة نيفين الحسيني، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين ومكافحة البشر كلمة أمام المنتدى.