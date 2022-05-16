ناشدت قنصليتنا العامة في نيويورك الطلبة والمواطنين الابتعاد عن موقع حادث إطلاق النار الذي وقع مساء السبت في مدينة بوفالو بولاية نيويورك الأميركية والذي راح ضحيته 13 شخصا.



وطالبت القنصلية في بيان لـ«كونا» الالتزام بالتعليمات التي تصدرها السلطات المحلية بهذا الخصوص.



وفيما اكدت القنصلية انها تتابع عن كثب مع السلطات المحلية حيثيات الحادث طمأنت بأنها لم تتلق أية معلومات حول تعرض أي من مواطنيها لضرر في هذا الحادث. ودعت الطلبة والمواطنين الى التواصل معها في حال حدوث اي طارئ على مدار الساعة عبر هاتف الطوارئ التابع لها على الرقم 19172426688+.