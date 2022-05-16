أعلنت وزارة المالية السعودية تحقيق الميزانية في الربع الأول من 2022 إيرادات بلغت 278 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات العامة 220.5 مليار ريال.



وبلغت الإيرادات النفطية 183.7 مليار ريال، والضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية 4.1 مليارات ريال، والضرائب على السلع والخدمات 60 مليار ريال، والإيرادات الأخرى 21.4 مليار ريال.



وقالت «المالية» السعودية، إن المصروفات تضمنت تعويضات للعاملين بنحو 125.7 مليار ريال.



وتضمنت أرقام الميزانية السعودية فائضا بنحو 57.49 مليار ريال.



وكشفت أرقام الميزانية، عن أن الدين الداخلي بلغ 579.4 مليار ريال، فيما بلغ الدين الخارجي 379.2 مليار ريال، ليبلغ إجمالي الدين 958 مليار ريال.



وفيما يتعلق بالإنفاق القطاعي، كشفت الميزانية السعودية عن إنفاق 7 مليارات ريال على الإدارة العامة، و43.5 مليار ريال على القطاع العسكري، و22.3 مليار ريال على الأمن والمناطق الإدارية، و6.8 مليارات ريال على الخدمات البلدية.



وبلغت قيمة الإنفاق على التعليم 44.9 مليار ريال، والصحة والتنمية الاجتماعية 34 مليار ريال، والموارد الاقتصادية 11.4 مليار ريال، والتجهيزات الأساسية والنقل 10.2 مليار ريال، والبنود العامة 31.2 مليار ريال.