فقدت الصحافة العربية قامة من قامتها، بوفاة الكاتب الصحافي الكبير صلاح منتصر، عن عمر يناهز 87 عاما، بعد صراع مع المرض.



ويعد الفقيد الراحل، أحد رموز مؤسسة الأهرام المصرية وكتابها الكبار الذين لهم بصماتهم الواضحة في تاريخ المؤسسة.



صلاح منتصر كاتب وصحافي بارز بجريدة الأهرام، من مواليد محافظة دمياط، وصاحب عمود يومي بعنوان «مجرد رأي»، والتحق بكلية الحقوق، ثم عمل مع الكاتب الصحافي الكبير حسنين هيكل كصحافي بمؤسسة الأهرام، ثم بدأ بالكتابة بعموده الشهير «مجرد رأي» والذي اشتهر بكتابته طوال سنوات.



كان عضوا بمجلس الشورى وعضوا بالمجلس الأعلى للصحافة في مصر، ورئيسا لمجلس إدارة المركز الإعلامي العربي، كما تولى أيضا منصب رئيس تحرير مجلة (أكتوبر)، ورئيس مجلس إدارة (دار المعارف) للطبع والنشر.



وكانت أميرة منتصر، ابنة شقيقة الكاتب الصحافي الكبير صلاح منتصر، كشفت الاثنين الماضي، تطورات حالته الصحية بعد إصابته بوعكة صحية، قائلة: «للأسف الحالة ليست مستقرة وهذا منذ فترة وكان يتلقى الرعاية الصحية منزليا خلال الفترة الماضية وتم نقله ثلاث مرات في وقت سابق للرعاية المركزة».



وأضافت خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: (المرة دي تم نقله للرعاية المركزة وحالته الصحية مش مستقرة خالص وعنده نقص في الأوكسجين، وكتبت النهارده عشان الناس تدعيله بالشفاء ومكنتش حابة أكتب ده بس حبيت ان محبيه يدعوله بالشفاء عشان يرجع يكتب مقالته مجرد «رأي»).