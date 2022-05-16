مع استمرار فرز الاصوات بانتظار النتائج النهائية يبدو أن الانتخابات النيابية ستشهد مفاجآت كبيرة حيث خسر السياسي الدرزي المدعوم من حزب الله طلال أرسلان مقعدا يشغله منذ 30 عاما أمام مرشح معارض وذلك حسبما قال مسؤول في حزب الله ومدير حملة المرشح الفائز.

وطلال أرسلان (65 عاما) حليف درزي رئيسي لكل من حزب الله والحكومة السورية.

وانتخب أرسلان عضوا في البرلمان عام 1992 وأعيد انتخابه أربع مرات منذ ذلك الحين وقد شغل في نفس الوقت منصب وزير في ست حكومات في حقائب مختلفة منذ التسعينات.

وخسر أرسلان مقعده للوافد الجديد مارك ضو وهو صاحب شركة اعلانات واستاذ للدراسات الاعلامية.

وأظهرت النتائج الاولية ان قائمة ضو "توحدنا للتغيير" فازت بمقعدين آخرين حسب مدير الحملة في انجاز كبير للمستقلين.

بموازاة ذلك، اعلن مرشح معارض ومسؤولان في حزب الله إن النتائج الاولية تشير إلى أن القائمة الانتخابية المدعومة من الحزب خسرت مقعدا في معقل الجماعة بجنوب لبنان لصالح مرشح مستقل تدعمه المعارضة .

وقال اثنان من مسؤولي حزب الله إن إلياس جرادة، وهو طبيب عيون، على قائمة "معا نحو التغيير" المدعومة من المعارضة فاز بمقعد مسيحي أرثوذكسي كان يشغله سابقا أسعد حردان من الحزب التقدمي الاشتراكي وهو حليف مقرب من حزب الله وكان نائبا منذ ذلك الحين.

وأكد جرداه لرويترز إن قائمته حصلت على عدد كاف من الاصوات للفوز بمقعد واحد في نصر للمعارضة في منطقة تهيمن عليها الجماعة المدعومة من إيران. لكنه لم يؤكد فوزه بمقعد قبل الانتهاء من فرز النتائج كاملة .

من جهته، قال رئيس الجهاز الانتخابي للتيار الوطني الحر لرويترز إن الحزب المتحالف مع حزب الله حصل على 15 أو 16 مقعدا ليخسر بذلك عدة مقاعد عن الانتخابات السابقة.

وقال سيد يونس لرويترز إن التيار حصل على 18 مقعدا خلال انتخابات 2018 وسيسعى لتشكيل كتلة من نحو 20 نائبا مع حلفائه بمجرد الانتهاء من نتائج الانتخابات.

وشكل التيار الوطني الحر، الذي أسسه الرئيس ميشال عون، أكبر كتلة منفردة بعد انتخابات 2018 ولكن كان من المتوقع على نطاق واسع أن يخسر مقاعد بعد تعرضه لانتقادات شديدة عقب الانهيار المالي للبلاد في 2019.

في المقابل قالت رئيس المكتب الصحفي لحزب القوات اللبنانية لرويترز في ساعة مبكرة من صباح الإثنين إن الحزب حصل على ما لا يقل عن 20 مقعدا فيما يعد فوزا مهما للفصيل المسيحي الذي يعارض بشدة حزب الله الشيعي.

وقالت أنطوانيت جعجع إن هذا العدد يمكن أن يرتفع أكثر وإنه مع وجود حلفاء من الطوائف والأحزاب الدينية الأخرى يمكن للقوات أن تشكل "أكبر كتلة برلمانية" في المجلس المؤلف من 128 مقعدا.

وكانت وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية أعلنت أن نسبة التصويت الإجمالية في الانتخابات النيابية بلغت 41.01 % في قرابة 97 % من مراكز الإقتراع .