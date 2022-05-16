عبدالكريم أحمد

علمت «الأنباء» بأن محكمة الجنايات حددت قبل قليل، يوم الحادي والثلاثين من شهر مايو الجاري موعدا لعقد أولى جلسات المتهمين بجمع الأموال وتمويل تنظيم حزب الله اللبناني.

وكانت النيابة العامة قد أحالت الأسبوع الماضي 23 متهما من جنسيات مختلفة بتقرير اتهام تضمن المطالبة بتوقيع العقوبات عليهم وفق قوانين عدة أبرزها قانوني الجزاء وجرائم أمن الدولة.

يذكر أن التحريات دلت على قيام المتهمين بجمع أموال دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وإرسالها إلى تنظيم حزب الله في لبنان، وقد صدرت قرارات سابقة بإخلاء سبيلهم مع منعهم من السفر.