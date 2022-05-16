بالتزامن مع الارتفاع المتزايد لمعدلات السمنة عالميا وإقليميا، نظمت الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية، حمله شاملة للتوعية ضد مخاطر السمنة، وذلك في جميع محافظات البلاد، برعاية مدير الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية د. دينا الضبيب، وبالتعاون مع لجنة برنامج رعاية مرضى السكر والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية، والكشف المبكر للسرطانات التابع للرعاية الصحية الأولية.

هذا وقت أوضحت د. الضبيب أن الحملة تنطلق ابتداء من اليوم الاثنين الموافق 16 مايو 2022، وتستمر لمدة خمسة أسابيع موزعة على 25 مركزا للرعاية الصحية الأولية، حيث يتم خلال الحملة فحص معدل كتله الجسم، ونسبه السكر بالدم، ومعدل السكر التجسسي "التراكمي"، و قياس ضغط الدم، ومحيط الخصر للزائرين الراغبين في ذلك.

وأضافت د. دينا الصبيب أن الحملة تهدف الحمله لنشر الوعي عن مخاطر السمنة، وكيفيه الوقايه منها بالطرق المثالية، عن طريق أخصائيين تغذية، وبواسطة الطاقم الطبي في مراكز الرعاية الأولية، مبينة أن الحملة تحمل شعار "السمنة مرض، لا تواجهه لوحدك.. استشر طبيبك".