تستضيف سنغافورة أكثر من 300 من كبار الخبراء فى مجال الطيران المدنى من مختلف أرجاء العالم إلى جانب صانعي السياسات وكبار المسؤولين التنفيذيين فى هذا المجال من أكثر من 45 دولة في قمة تستمر يومين وتبدأ يوم الثلاثاء

وستكون قمة شانجي للطيران الافتتاحية واحدة من أولى فعاليات الطيران الرئيسية التي تقام في المنطقة منذ بدء جائحة كوفيد19-، حسبما نقلت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية عن بيان لهيئة الطيران المدني في سنغافورة

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتعافى فيه قطاع الطيران المدنى العالمي من الجائحة التي أضرت بشدة السفر الجوي. وتقوم الدول، بما في ذلك سنغافورة، بتخفيف القيود الحدودية واستعادة الروابط الجوية.

كان آخر حدث طيران كبير استضافته سنغافورة قبل هذا المنتدى هو معرض سنغافورة للطيران في شباط/فبراير، والذي كان عدد زواره وعارضيه أقل من النسخ السابقة بسبب قيود "كوفيد 19".