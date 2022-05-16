أعلنت البريطانية لورا روبسون، بطلة ويمبلدون للشابات سابقا وصاحبة فضية أولمبية في منافسات زوجي المختلط، اعتزالها التنس اليوم الاثنين بسبب الإصابات المتكررة.

وتوجت روبسون، المصنفة 27 عالميا سابقا، بلقب ويمبلدون للشابات وعمرها 14 عاما في 2008، ثم زاملت آندي موراي في الفوز بفضية الزوجي المختلط في أولمبياد لندن 2012.

وخضعت روبسون (28 عاما)، التي بلغت الدور الرابع في أمريكا المفتوحة في 2012 وويمبلدون في العام التالي، لجراحة في المعصم في 2014 قبل أن تخضع لثلاث جراحات أعلى الساق لتتعطل مسيرتها.

وشاركت روبسون لآخر مرة في بطولة تابعة للاتحاد الدولي في 2019.

وقالت روبسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "لقد مررت بكل شيء ممكن في عملية التعافي بعد الجراحة".

وأضافت "من الغريب أن أقول ذلك بصوت عال، لكني انتهيت ولقد اعتزلت. كنت أعرف ذلك منذ فترة بسبب ما قاله لي الأطباء العام الماضي، لكن الأمر استغرق وقتا طويلا مني لأبلغه لنفسي، ولهذا السبب استغرق الأمر وقتا طويلا حتى أعلن ذلك بشكل رسمي".