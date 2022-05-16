واصل الصربي نوفاك جوكوفيتش، صدارته للتصنيف العالمي للتنس الصادر اليوم /الاثنين/ برصيد 8660 نقطة.

جاء ذلك بعد تتويجه أمس /الأحد/ بلقب بطولة روما على حساب اليوناني ستيفانوس تيستسيباس بمجموعتين دون رد بواقع 6-0 و7-6.

وحافظ الروسي دانييل ميدفيديف على مركزه الثاني برصيد 7980 نقطة يليه الألماني الكسندر زفيريف برصيد 7200 نقطة.

فيما تقدم اليوناني ستيفانوس مركزا واحدا ليصبح الرابع برصيد 6170 نقطة وذلك بدلا من الأسباني رافاييل نادال الذي تراجع للمركز الخامس برصيد 5525 نقطة.

فيما استمر الأسباني كارلوس الكاراز في مركزه السادس برصيد 4770 نقطة يليه الروسي اندريه روباليف برصيد 3945 نقطة.

وتقدم النرويجى كاسبر رود مركزين ليصبح الثامن برصيد 3940 نقطة وذلك بدلا من الإيطالي ماتيو بيرتينى الذي تراجع للمركز العاشر برصيد 3805 نقاط .. واستمر الكندي فيلكس اوجير اليازيمي في المركز التاسع برصيد 3850 نقطة.