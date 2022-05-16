أظهر مؤشر نشرته هيئة الإحصاء الدنماركية أن الناتج المحلي الإجمالي للدنمارك انخفض بنسبة 1ر0% في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام مقارنة بالربع السابق لها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الهيئة القول إن مكاسب الربع الأول في قطاعات الصناعة والتشييد وخدمات الأعمال "لم تكن عالية بشكل يكفي لتعويض الانخفاض في القطاع العام وفي القطاعات الخدمية التي تستهدف الأسر".

ويعد الانخفاض مفاجئا نظرا لأن بيانات سابقة أشارت إلى تقدم قوي في الصناعة والتصدير، وفقا للخبير الاقتصادي لاس أولسن من بنك دانسكه.

وأشار الخبير إلى أن البيانات لا تشير إلى أزمة في الدنمارك، لكنها تعكس نهاية عمليات الإغلاق المرتبطة بوباء كورونا التي انتهت في كانون الثاني/يناير.

كما قال: "لن نسجل معدلات نمو مدهشة للغاية في الأرباع القادمة أيضا، وذلك ببساطة لأن الاقتصاد الدنماركي يعمل بالفعل بكامل طاقته".