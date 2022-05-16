دخل ما مجموعه 38 ناشرا صينيا للألعاب في قائمة أبريل لأفضل 100 ناشر لألعاب الهاتف المحمول عالميا من حيث الإيرادات، وفقا لشركة تحليل بيانات تطبيقات الهاتف المحمول سينسور تاور.

وفي الشهر الماضي، حققت مطورو الألعاب الـ38 الصينيون أكثر من 2.3 مليار دولار أمريكي من الإيرادات في جميع أنحاء العالم، ما يمثل 41.8 في المائة من إجمالي الإيرادات التي حققتها أكبر 100 شركة في متجر تطبيقات آبل وقوقل بلاي، حسبما أظهرت بيانات الشركة.

واحتلت تينسنت المرتبة الأولى بين جميع ناشري الألعاب الصينيين من حيث الإيرادات المحققة خلال هذه الفترة، تلتها نت ايزي، ومي هو يو.