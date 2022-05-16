خفضت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين توقعاتها للنمو الاقتصادي في عام 2022 إلى 7ر2%، مقابل 4% في تقديرات سابقة، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جينتيلوني، في بيان، إن الغزو الروسي لأوكرانيا "يلقي بظلال قاتمة على التعافي الاقتصادي لأوروبا" من تداعيات جائحة كورونا.

ولفت إلى أن الحرب تتسبب في تداعيات اقتصادية على رأسها ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل التوريد، لكنه قال إنه من المفترض أن يخفف النمو الاقتصادي القوي الذي تم تسجيله في عام 2021 من التداعيات الأسوأ. وعدلت المفوضية توقعاتها للنمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي في 2023 إلى 3ر2% .

كما أصبح من المتوقع أن يقفز التضخم في منطقة اليورو إلى الضعف تقريبا عند 1ر6% في 2022 ، مقابل 5ر3% في التوقعات السابقة. كما من المتوقع أن يصل التضخم في منطقة اليورو إلى ذروته، عند 9ر6% ، في الربع الثاني من العام الجاري، قبل أن يتراجع تدريجيا إلى 7ر2% في عام .2023