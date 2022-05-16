تعتزم الحكومة اليابانية طرح أول ميزانية إضافية للسنة المالية الحالية التي تستمر حتى مارس من العام المقبل بقيمة 2.7 تريليون ين (أي ما يعادل 20.9 مليار دولار).

وذكرت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية أن مسودة الميزانية الإضافية، تتضمن خطوات للتعامل مع ارتفاع أسعار النفط، حيث سيتم تمويلها من خلال إصدارات السندات التي تغطي العجز.

ومن المتوقع أن تُعرض الميزانية الإضافية على مجلس الوزراء الياباني للحصول على الموافقة عليها غدا الثلاثاء.

وأظهرت المسودة أن الحكومة تخطط لإنفاق 1.17 تريليون ين لتنفيذ إجراءات تستهدف مواجهة ارتفاع أسعار النفط، مثل دعم تجار البنزين، بجانب تخصيص 1.52 تريليون ين لاحتياطيات الميزانية.